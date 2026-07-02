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Point.md logoPoint
2 Июля 2026, 16:28
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За последние 24 часа полиция зарегистрировала новый случай телефонного мошенничества

За сутки мошенники выманили у жителей Молдовы более миллиона леев: полиция предотвратила 180 попыток обмана.

За последние 24 часа полиция зарегистрировала новый случай телефонного мошенничества.
За последние 24 часа полиция зарегистрировала новый случай телефонного мошенничества.

Сообщается, что за последние 24 часа полиция зарегистрировала новый случай телефонного мошенничества с использованием названий государственных учреждений. Кроме того, были выявлены еще три случая, совершенные ранее.

По данным правоохранителей, общий ущерб превысил 1 миллион леев.

Вместе с тем благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 180 попыток мошенничества, что позволило избежать значительных финансовых потерь.

По информации полиции, злоумышленники представлялись сотрудниками:

  • полиции;
  • Национального банка;
  • компании Orange.

Также они использовали легенду о необходимости «защитить банковские сбережения».

Самый крупный зарегистрированный ущерб превысил 600 тысяч леев. Жертвой мошенников стала 45-летняя жительница Кишинева. По данным полиции, ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками компании Orange. Они убедили женщину оформить онлайн-кредиты и перевести полученные деньги.

Правоохранители призывают граждан не доверять подобным звонкам. Если вы получили подозрительный вызов, необходимо немедленно прервать разговор и сообщить о случившемся по номеру 112.

В полиции также призвали жителей делиться этой информацией с родственниками и знакомыми, чтобы предотвратить новые случаи мошенничества.

Источник
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