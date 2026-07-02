За сутки мошенники выманили у жителей Молдовы более миллиона леев: полиция предотвратила 180 попыток обмана.

Сообщается, что за последние 24 часа полиция зарегистрировала новый случай телефонного мошенничества с использованием названий государственных учреждений. Кроме того, были выявлены еще три случая, совершенные ранее.

По данным правоохранителей, общий ущерб превысил 1 миллион леев.

Вместе с тем благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 180 попыток мошенничества, что позволило избежать значительных финансовых потерь.

По информации полиции, злоумышленники представлялись сотрудниками:

полиции;

Национального банка;

компании Orange.

Также они использовали легенду о необходимости «защитить банковские сбережения».

Самый крупный зарегистрированный ущерб превысил 600 тысяч леев. Жертвой мошенников стала 45-летняя жительница Кишинева. По данным полиции, ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками компании Orange. Они убедили женщину оформить онлайн-кредиты и перевести полученные деньги.

Правоохранители призывают граждан не доверять подобным звонкам. Если вы получили подозрительный вызов, необходимо немедленно прервать разговор и сообщить о случившемся по номеру 112.

В полиции также призвали жителей делиться этой информацией с родственниками и знакомыми, чтобы предотвратить новые случаи мошенничества.