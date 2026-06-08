Жители Лопатны рассказали об упавшем дроне: "Взрыв осветил всё село".

Местные жители рассказали, что их разбудил громкий взрыв. Многие признались, что никогда раньше не сталкивались с подобным, передает tv8.md

«Было громко. Впервые слышу такое, я и не знала про дрон. Взорвалось сильно. Мы испугались. Дом содрогнулся. Соседи вышли из домов, все были напуганы», - рассказала пожилая жительница села Мария.

По сообщению Национальной армии Молдовы, системы наблюдения и средства трансграничного сотрудничества зафиксировали пересечение границы республики летательным аппаратом в 00:20. Однако многие жители утверждают, что инцидент произошёл гораздо раньше — между 22:22 и 23:00.

Один из мужчин, который заснял момент полёта дрона на камеры видеонаблюдения, заявил: «Байки. В 22:22. Я сам там был. Дрон взорвался. На улице было много людей. Всё село вышло. Даже из соседних сёл приезжали».

Другой местный житель рассказал, что обнаружил на месте падения двигатель, два обломка крыльев, фрагменты пластика и воронку размером «с ведро».

«Дрон летел целенаправленно. Осветил всё село», — добавил он.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, что дрон упал на пахотное поле за пределами населённого пункта.

Напомним, что минувшей ночью в Оргеевском районе рядом с селом Лопатна упал и взорвался дрон. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения. В Министерстве иностранных дел Молдовы заявили, что в Оргееве взорвался украинский дрон, но ответственность несет Россия. В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что во время ночного массированного удара России по Украине на территории Молдовы упал "ещё один российский дрон".