Жители левобережья активно регистрируются у семейных врачей в Молдове.

Около 75 000 граждан из Приднестровья получают медицинские услуги через систему обязательного медицинского страхования Молдовы, а государство ежегодно выделяет около 200 млн леев для покрытия соответствующих расходов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Эмиль Чебан, сообщает tvrmoldova.md

По словам чиновника, число жителей левобережья Днестра, пользующихся услугами национальной системы здравоохранения, постоянно растёт.

«У них есть гражданство Республики Молдова, и в последнее время это число начало резко увеличиваться. Сейчас у нас 75 000 граждан из приднестровского региона, которые активно пользуются этим правом», — заявил Эмил Чебан.

Министр уточнил, что пациенты из приднестровского региона регистрируются у семейных врачей и часто получают сложные и дорогостоящие медицинские услуги. Среди наиболее востребованных — протезирование тазобедренного и коленного суставов, операции по удалению катаракты, а также другие высокотехнологичные хирургические вмешательства.

По словам Чебана, наибольшее число обращений фиксируется в районе Варницы, затем следуют населённые пункты возле Рыбницы и Резины, а также некоторые населённые пункты района Каушаны.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли система здравоохранения Молдовы обеспечить помощь жителям региона в случае расширения службы экстренной помощи 112 на левобережье Днестра, министр ответил утвердительно.

Он отметил, что это возможно, но при определённых условиях.

«Конечно, да, но должны быть условия: транспорт должен быть авторизован Республикой Молдова, мы должны иметь возможность контролировать поток на таможне. В остальном важно понимать, что обслуживаются те, кто платит взносы и застрахован, поскольку это деньги, которые должны покрывать эти услуги», — сказал министр здравоохранения.

По данным Агентства государственных услуг, на 31 декабря 2025 года в Государственном регистре населения было учтено 364 885 жителей левобережья Днестра и муниципия Бендер, из которых 356 833 являются гражданами Республики Молдова.