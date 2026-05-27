stiri.md
27 Мая 2026, 20:04
1 159
Молдавские врачи удалили редкую опухоль нерва за 10 часов операции

Вмешательство проводилось бригадой оториноларингологической клиники учреждения в сотрудничестве с Государственным университетом медицины и фармации имени Николая Тестемицану.

Также в операции приняли участие специалисты из Украины, профессор Олег Борисенко и отоларинголог Валерий Теслюк, передает stiri.md

У пациента, 53-летнего мужчины, была диагностирована обширная, быстро прогрессирующая опухоль лицевого нерва, поражающая несколько анатомических структур в области уха и основания черепа, включая сосцевидный отросток, барабанную перепонку и лабиринтный сегменты, внутренний слуховой канал и мостомозжечковый угол.

По словам врачей, применение транскохлеарного доступа впервые в Республике Молдова позволило обеспечить глубокий и контролируемый хирургический доступ к образованию через костные структуры уха и основания черепа, что облегчило удаление опухоли и защитило прилегающие анатомические структуры.

Представители медицинского учреждения заявляют, что данное вмешательство подтверждает способность системы здравоохранения выполнять высокосложные хирургические операции, аналогичные тем, которые проводятся в специализированных международных медицинских центрах.

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.

stiri.md
