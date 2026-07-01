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noi.md logonoi
1 Июля 2026, 21:31
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Жители Крикова получат новую современную зону отдыха

Мэрия сообщает о начале работ по благоустройству парковой зоны, расположенной на пересечении улиц Кишиневской и П. Унгуряну.

Жители Крикова получат новую современную зону отдыха.
Жители Крикова получат новую современную зону отдыха.

Проект будет реализован по итогам процедур государственных закупок на основании договора, подписанного с мэрией города Крикова. Работы планируется выполнить в течение двух лет, а общая стоимость инвестиций составляет более 22,6 миллиона леев, передает noi.md

По заявлениям местных властей, проект предусматривает полную реконструкцию зоны и её превращение в современное, привлекательное и функциональное зелёное пространство. Новый парк будет рассчитан на все категории жителей и обеспечит условия для прогулок, отдыха, культурных мероприятий и досуга на свежем воздухе.

Мэрия города Крикова отмечает, что данные инвестиции являются частью усилий по модернизации общественных пространств и созданию более комфортного города для граждан. 

Ожидается, что после завершения работ новый парк станет главным местом встреч и сплочения всего местного сообщества.

Жители Крикова получат новую современную зону отдыха

Жители Крикова получат новую современную зону отдыха

Источник
noi.md logonoi
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