Жители Крикова получат новую современную зону отдыха.

Мэрия сообщает о начале работ по благоустройству парковой зоны, расположенной на пересечении улиц Кишиневской и П. Унгуряну.

Проект будет реализован по итогам процедур государственных закупок на основании договора, подписанного с мэрией города Крикова. Работы планируется выполнить в течение двух лет, а общая стоимость инвестиций составляет более 22,6 миллиона леев, передает noi.md

По заявлениям местных властей, проект предусматривает полную реконструкцию зоны и её превращение в современное, привлекательное и функциональное зелёное пространство. Новый парк будет рассчитан на все категории жителей и обеспечит условия для прогулок, отдыха, культурных мероприятий и досуга на свежем воздухе.

Мэрия города Крикова отмечает, что данные инвестиции являются частью усилий по модернизации общественных пространств и созданию более комфортного города для граждан.

Ожидается, что после завершения работ новый парк станет главным местом встреч и сплочения всего местного сообщества.