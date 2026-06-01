Куба превращается в одну большую свалку из-за нефтяной блокады США.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают: этим летом страну может накрыть волна болезней, переносимых комарами, — лихорадка денге, чикунгунья и другие, пишет nytimes.com

Издание отмечает, что из-за огромных мусорных куч — некоторые высотой около 1,2 м — и проблем с водой увеличивается число комаров и грызунов в стране. Одна из уличных свалок в Гаване растянулась на 36 м — это примерно 11 припаркованных рядом машин, говорится в статье. Люди в итоге стараются вывести мусор сами, используя погрузчики.

В феврале Кубинский центр нейронаук предупредил о том, что токсичный дым от сжигания мусора в городах способен нанести неврологический ущерб детям. NYT отмечает, что кубинцы вынуждены это делать, так как другого выхода у них нет.

Живущая в Серро медсестра Марта Рамос Солер рассказала изданию, что «мусора стало больше, а убирают его все реже». В прошлом году чикунгуньей — вирусом, вызывающим мучительные боли в суставах, — переболели она сама, ее сын и свекровь. «Я устала жить в грязи, среди мусора, грызунов и тараканов», — сказала Рамос.

По словам 79-летнего дворника Хосе Фернандеса Салдивара, мусора так много, что порой он не может выйти на улицу и «приходится расчищать дорогу».

Государственные СМИ отметили связь между распространением грязи и ростом числа различных заболеваний: помимо рвоты и диареи, кубинцы страдают от лептоспироза, связанного с грызунами, денге, лихорадки Оропуш, вируса Зика и чикунгуньи.

Ситуация резко ухудшилась в 2026-м: это произошло после того, как США отрезали Кубу от венесуэльской нефти и пригрозили тарифами любой стране, которая рискнет поставить топливо, — и Мексика, второй ключевой поставщик островного государства, тоже прекратила отгрузки. В результате нефтяные резервы Кубы иссякли, а без бензина для мусоровозов вывоз отходов фактически остановился.

Кроме того, из 106 мусоровозов Гаваны сейчас исправны лишь 44. При этом столица острова нуждается в 30 тыс. мусорных контейнеров, а в наличии лишь 10 тыс., и многие в плохом состоянии. Сто грузовиков, пожертвованных Японией в 2019 году, к 2024-му уже начали разваливаться.

Правительство пытается исправить ситуацию: в ноябре власти объявили о создании 40 новых мусоровозов, а на уборку отходов отправили солдат и работников стройкомпаний, простаивающих из-за нехватки топлива. В стране нет системной программы переработки отходов, отмечает NYT, хотя эксперты называют ее одним из очевидных решений.

Проблема вывоза отходов давняя, и государственные СМИ Кубы писали о ней еще до прихода Дональда Трампа в Белый дом, говорится в статье. Например, еще в 2014 году газета Granma писала о «нестабильности сбора твердых отходов» из-за нехватки контейнеров и грузовиков, «общественной недисциплинированности и слабой кадровой политики».

В конце 2025 года премьер-министр Кубы Мануэль Марреро публично признавал: «Правда в том, что нам не хватает ресурсов, но нам также не хватало инициативы, высоких стандартов и приоритетов».

Кубинский экономист Рикардо Торрес в разговоре с NYT заявил, что нельзя все сваливать на блокаду со стороны США: «Эта проблема существует столько, сколько я себя помню. Это вопрос ресурсов и управления», — сказал он. Торрес вспомнил, как в 2018 году представители Японии спрашивали, в чем Куба нуждается больше всего, — и ответил: мусоровозы.