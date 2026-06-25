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rupor.md logorupor
25 Июня 2026, 19:36
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Чебан: Свалка в Бубуечь ликвидирована на 91%

Работы по ликвидации незаконной свалки Бубуечь в секторе Чеканы завершились на 91%, поделился мэр Кишинева Ион Чебан.

Чебан: Свалка в Бубуечь ликвидирована на 91%.
Чебан: Свалка в Бубуечь ликвидирована на 91%.

«Мы приняли решение ликвидировать свалку, которая представляла опасность как для Кишинева, так и для Бубуечь, а затем привести территорию в надлежащее состояние», — отметил мэр, передает rupor.md

Как сообщает столичная мэрия, на данный момент территорию свалки привели в порядок, установили системы для сбора вредных жидкостей и свалочного газа. Сейчас продолжаются работы по обустройству служебной дороги с ограждением, а также по установке оборудования для утилизации токсичных газов с полигона.

Полигон использовался с 2010 по 2017 год. В 2024 году мэрия Кишинева и Regia Autosalubritate подписали контракт на выполнение работ по ликвидации полигона с турецкой компанией.

Обустройство свалки в Бубуечь — часть муниципального проекта «Deșeuri Solide Chișinău», а размер инвестиций в данном случае составляет почти 4 млн. евро.

Общая стоимость проекта «Deșeuri Solide Chișinău» около 26 миллионов евро.

Источник
rupor.md logorupor
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