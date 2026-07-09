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moldova1.md logomoldova1
9 Июля 2026, 23:06
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Жители Будешт требуют закрыть свалку у границы села

Мусорный полигон, которым управляет примэрия села Бошкана, стал причиной конфликта с жителями коммуны Будешты.

Жители Будешт требуют закрыть свалку у границы села.
Жители Будешт требуют закрыть свалку у границы села.

Мусорный полигон, которым управляет примэрия села Бошкана, стал причиной конфликта с жителями коммуны Будешты, передает moldova1.md

Фермеры утверждают, что соседство со свалкой уже отражается на урожае. По их словам, пыль загрязняет плодовые сады, из-за чего ухудшается качество продукции и возникают сложности с ее продажей. Кроме того, жители регулярно сталкиваются с неприятным запахом и дымом.

В примэрии Будешт заявляют, что полигон не оборудован должным образом для безопасного обращения с отходами. По данным местной администрации, мусоровозы нередко выгружают отходы вдоль дороги, не доезжая до места складирования. В результате в окрестностях были обнаружены около десяти несанкционированных свалок.

Местные власти обратились в Министерство окружающей среды с просьбой вмешаться в ситуацию, однако ответа пока не получили. Кроме того, администрация установила дорожные знаки, запрещающие движение грузового транспорта к полигону, однако, по словам примара Нины Костюк, часть знаков была похищена, а водителей, игнорировавших запрет, привлекали к административной ответственности.

В примэрии Бошканы обвинения отвергают. По словам примара Виорики Ставилы, полигон был открыт как временное решение из-за отсутствия других мест для размещения отходов в регионе и продолжит работу до строительства современного комплекса по обращению с отходами.

Министр окружающей среды Георге Хаждер заявил, что администрация Бошкан обязалась эксплуатировать полигон в соответствии с действующими экологическими нормами. Если эти требования не будут выполнены в ближайшее время, разрешение на деятельность полигона может быть отозвано, что приведет к его закрытию.

По словам министра, свалка в с. Бошкана является одной из самых старых в стране и включена в региональный проект по обращению с твердыми бытовыми отходами. После запуска новой системы управления отходами полигон планируется ликвидировать.

Примэрия с. Бошкана управляет мусорным полигоном с конца мая. До этого его эксплуатацией занимался частный экономический агент.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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