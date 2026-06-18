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noi.md logonoi
18 Июня 2026, 10:52
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В Каушанах произошел скандал: житель загрязняет реку Ботна животноводческими отходами

Геннадий Илиеш, житель Каушан, возмущен тем, что более 7 лет владелец животных, проживающий неподалеку, сбрасывает тонны навоза на берега реки Ботна.

В Каушанах произошел скандал: житель загрязняет реку Ботна животноводческими отходами.
В Каушанах произошел скандал: житель загрязняет реку Ботна животноводческими отходами.

Мужчина утверждает, что у него есть видеодоказательства того, как нарушитель сбрасывает животноводческие отходы рядом с городской очистной станцией, пишет noi.md со ссылкой на studio-l.online

О случае было сообщено в Инспекторат по охране окружающей среды и в мэрию в 2019 году, но виновный получил только штраф и продолжал сбрасывать отходы в том же месте, что и 7 лет назад.

Геннадий Илиеш говорит, что в течение семи лет его сосед Василий Потынга сбрасывал отходы жизнедеятельности животных на берега реки Ботна. Мужчина пытался поговорить с владельцем животных, а позже, увидев, что ситуация не изменилась, сообщил об этом в Инспекторат по охране окружающей среды и в мэрию, но проблема осталась нерешенной. 

Кроме того, он утверждает, что ему угрожали и пытались запугать. Василий Потынга отвергает эти обвинения и заявляет, что они безосновательны, утверждая, что его сосед все выдумал. 

Однако, по данным Инспектората по охране окружающей среды, в 2019 году Василий Потынга был оштрафован на 600 леев за сброс отходов жизнедеятельности животных в несанкционированных местах. Позже, в 2020 году, после проверки власти обнаружили наличие небольшой свалки, и мэрии Каушан пришлось вмешаться, чтобы её ликвидировать.

Источник
noi.md logonoi
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