Жителей приграничных районов Молдовы предупреждают о возможных ситуациях риска
Пограничные полицейские секторов Готешты и Точены совместно с сотрудниками ГИЧС г. Кантемира провели информационно-профилактические мероприятия для граждан с целью предотвращения рисков, характерных для летнего сезона.
В ходе акций жители были проинформированы о рисках, связанных с поджогом сухой растительности, о мерах по предотвращению пожаров, а также о правилах поведения вблизи реки Прут и водохранилищ для предотвращения случаев утопления, передает noi.md
Кроме того, были распространены информационные материалы, призывающие к ответственному поведению ради защиты жизни, окружающей среды и имущества.
Гражданам были рекомендованы следующие меры:
- не поджигать сухую растительность и растительные остатки;
- осторожно использовать источники огня;
- не купаться в реке Прут и других необорудованных водоёмах;
- не заходить в воду после употребления алкоголя и постоянно следить за детьми, находящимися рядом с водоёмами;
- соблюдать режим и правила поведения в приграничной зоне;
- при обнаружении пожара, инцидента или другой чрезвычайной ситуации звонить в Службу 112.
Пограничная полиция и Служба по чрезвычайным ситуациям г. Кантемира призывают граждан проявлять ответственность.