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noi.md logonoi
9 Июля 2026, 19:16
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Жителей приграничных районов Молдовы предупреждают о возможных ситуациях риска

Пограничные полицейские секторов Готешты и Точены совместно с сотрудниками ГИЧС г. Кантемира провели информационно-профилактические мероприятия для граждан с целью предотвращения рисков, характерных для летнего сезона.

Жителей приграничных районов Молдовы предупреждают о возможных ситуациях риска.
Жителей приграничных районов Молдовы предупреждают о возможных ситуациях риска.

В ходе акций жители были проинформированы о рисках, связанных с поджогом сухой растительности, о мерах по предотвращению пожаров, а также о правилах поведения вблизи реки Прут и водохранилищ для предотвращения случаев утопления, передает noi.md

Кроме того, были распространены информационные материалы, призывающие к ответственному поведению ради защиты жизни, окружающей среды и имущества.

Гражданам были рекомендованы следующие меры: 

  • не поджигать сухую растительность и растительные остатки; 
  • осторожно использовать источники огня; 
  • не купаться в реке Прут и других необорудованных водоёмах; 
  • не заходить в воду после употребления алкоголя и постоянно следить за детьми, находящимися рядом с водоёмами; 
  • соблюдать режим и правила поведения в приграничной зоне; 
  • при обнаружении пожара, инцидента или другой чрезвычайной ситуации звонить в Службу 112.

Пограничная полиция и Служба по чрезвычайным ситуациям г. Кантемира призывают граждан проявлять ответственность.

Источник
noi.md logonoi
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