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stiri.md logostiri
29 Июня 2026, 22:05
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Premier Energy предупреждает о возможных отключениях электричества из-за жары

Premier Energy Distribution предупреждает граждан, что в связи с прогнозируемой на ближайшие дни сильной жарой возможны внеплановые перебои в электроснабжении.

Premier Energy предупреждает о возможных отключениях электричества из-за жары.
Premier Energy предупреждает о возможных отключениях электричества из-за жары.

По данным компании, экстремально высокие температуры могут повлиять на работу электрических сетей и оборудования, особенно на фоне роста потребления электроэнергии для охлаждения помещений, передает stiri.md

В таких условиях возможны перегрузки отдельных элементов сети, технические неисправности или автоматическое срабатывание защитных систем.

В этой связи потребителей призывают ответственно относиться к использованию электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки.

«Рекомендуем избегать одновременного включения нескольких энергоёмких приборов, а также эффективно использовать кондиционеры и охлаждающее оборудование.

Наши аварийные бригады готовы оперативно устранять возможные повреждения и восстанавливать электроснабжение в кратчайшие сроки с соблюдением всех требований безопасности и охраны труда, в том числе в условиях экстремально высоких температур», — подчеркнули представители Premier Energy Distribution.

Также в случае отключения электроэнергии потребителей просят соблюдать правила безопасности и не пытаться самостоятельно вмешиваться в работу электроустановок.

Источник
stiri.md logostiri
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