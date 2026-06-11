Граждан Молдовы в Северной Ирландии призывают избегать районов протестов.

Предупреждение сделано в контексте протестов и насильственных инцидентов в Северной Ирландии, передаёт moldpres.md

Кроме того, дипломатическая миссия рекомендует гражданам учитывать возможные перебои в работе транспорта и общественных служб.

«Гражданам рекомендуется уделять приоритетное внимание личной безопасности, постоянно следить за информацией о развитии ситуации и соблюдать указания компетентных органов. Посольство продолжает внимательно отслеживать ситуацию и при необходимости предоставит дополнительную информацию», — сообщила дипмиссия.

В случае чрезвычайной ситуации или непосредственной угрозы жизни следует звонить по экстренным номерам телефона 999 или 112. Для получения консульской помощи граждане Республики Молдова могут связаться с посольством по экстренному номеру телефона +44 7895 805306.