Жителей Молдовы призвали не кормить и не гладить бездомных собак: "Они могут быть заражены".

Людмила Лунгу, специалист Национального агентства общественного здоровья (ANSP), предостерегает граждан от контактов с бездомными собаками. Она призывает не пытаться их кормить или гладить, поскольку поведение таких животных зачастую непредсказуемо, пишет moldova1.md

«Мы регулярно видим бродячих собак во дворах Кишинёва. Люди, сами того не ведая, пытаются их погладить или покормить, не имея представления, агрессивны ли они. Тем самым они подвергают себя серьёзному риску нападения», — пояснила специалист в интервью Кристине Присэкарь в программе на Radio Moldova.

Однако угрозу представляют не только бездомные собаки. В последние годы фиксировались случаи, когда люди получали укусы, пытаясь поймать белок, лисиц и других диких животных, которые также могут быть переносчиками бешенства.

Владельцам домашних питомцев настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать график профилактической вакцинации и незамедлительно обращаться к ветеринарному врачу при появлении любых подозрительных симптомов у животного.

В случае укуса или даже царапины необходимо немедленно промыть рану большим количеством воды с мылом, а затем обработать дезинфицирующим средством. Эти простые, но крайне важные меры способны существенно снизить риск заражения.

«Разумеется, рану следует обильно промыть проточной водой с мылом. После этого повреждённый участок кожи необходимо обработать дезинфицирующим раствором — например, настойкой йода», — уточнила Людмила Лунгу.

Важно знать, что вакцинация против бешенства в Республике Молдова проводится бесплатно. Своевременное введение вакцины способно полностью предотвратить развитие смертельно опасного заболевания. Людям, пострадавшим от нападения животных, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Врачи оценят степень риска и примут решение о необходимости вакцинации, а также определят её схему.

Бешенство — это тяжёлое вирусное заболевание, передающееся человеку от инфицированных животных. Вирус проникает в организм преимущественно через укус, поражая центральную нервную систему. Инкубационный период может длиться от полутора-двух недель до нескольких месяцев. Крайне важно успеть ввести вакцину до появления первых симптомов — после их проявления она уже неэффективна. Как только клинические признаки болезни дают о себе знать, исход практически всегда оказывается летальным.

Тревожная тенденция: количество зарегистрированных случаев бешенства среди животных в 2025 году выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом — 46 случаев против 18. В Национальном агентстве общественного здоровья подчёркивают, что присутствие бездомных животных в населённых пунктах напрямую способствует циркуляции вируса бешенства и, как следствие, значительно повышает риск заражения среди населения.