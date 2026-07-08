Лисы все чаще появляются во дворах жителей Яловен: существует опасность бешенства.

В Молдове участились случаи появления лис в населенных пунктах. Дикие животные устраивают норы во дворах, свободно передвигаются по улицам и в некоторых селах и городах уже стали привычным явлением.

Однако специалисты предупреждают, что главная опасность связана не с ущербом хозяйствам, а с риском распространения бешенства, сообщает Unu TV, передает tv8.md

Очередной такой случай зафиксирован в городе Яловены. По словам местных жителей, семья лис поселилась во дворе заброшенного дома и регулярно выходит на улицы. По оценкам соседей, речь идет о взрослой лисице и нескольких лисятах, родившихся в этом году.

Местные жители рассказали, что животные практически не боятся людей и иногда крадут домашнюю птицу. Несмотря на это, большинство соседей уже привыкли к их присутствию и не обращались в соответствующие службы.

В Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ) отмечают, что увеличение популяции лис сопровождается резким ростом случаев бешенства среди животных.

«Мы наблюдаем практически двукратный рост. Если в 2023 и 2024 годах было подтверждено 18 и 24 случая бешенства соответственно, то в 2025 году зарегистрировано уже 59 случаев. За первое полугодие текущего года подтверждено более 30 случаев», — сообщила врач-эпидемиолог НАОЗ Вера Лунгу.

По словам специалиста, лисы являются одним из основных переносчиков бешенства. Она призвала жителей, особенно детей, избегать любых контактов с дикими животными.

Эпидемиологи напоминают, что в норме дикие животные избегают человека. Если лиса ведет себя необычно и сама приближается к людям, это может быть признаком заболевания. Медики предупреждают, что вирус бешенства содержится в слюне животного, поэтому заражение возможно не только после укуса, но и при попадании слюны на поврежденную кожу.

Помимо лис, в южных районах страны серьезной проблемой стали шакалы. По данным Общества охотников и рыболовов, животные пришли в Молдову из Болгарии, Румынии и юга Украины и значительно увеличили свою численность. По мнению специалистов организации, этому способствовали новые ограничения на охоту, особенно в приграничных районах. В результате численность хищников уже примерно в десять раз превышает допустимую норму.

На фоне роста числа случаев бешенства в стране также значительно увеличился спрос на вакцину от бешенства.