В Данченах из-за случая бешенства у кошки ввели карантин на 30 дней.

Решение принято на основании отчёта Национального центра здоровья животных, растений и безопасности пищевых продуктов. На время карантина в селе будут действовать специальные меры по предотвращению распространения заболевания. Соседнее село Суручены объявлено зоной наблюдения из-за риска распространения инфекции, передает protv.md

Ветеринарные врачи уже начали бесплатную вакцинацию домашних животных. В Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщили, что иммунизация проводится за счёт государственного бюджета.

Владельцев животных просят предоставить доступ ветеринарным бригадам после проверки их служебных удостоверений. Жителей также призывают немедленно сообщать ветеринарам или в примэрию о случаях необычного поведения домашних или безнадзорных животных.

Кроме того, территориальное подразделение ANSA проведёт проверку всех хозяйств, где содержатся животные, а Центр общественного здоровья организует профилактические мероприятия среди населения.

Карантинный режим вступил в силу с момента публикации соответствующего распоряжения.