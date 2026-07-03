Вторая в этом году партия вакцины от бешенства доставлена в Молдову.

В Молдову доставили вторую в текущем году партию вакцины против бешенства, предназначенную для иммунизации населения в 2026 году.

Новая поставка состоит из 11 700 доз антирабического препарата. Закупку профинансировала Национальная компания медицинского страхования (НКМС/CNAM) из специального фонда профилактических мероприятий, выделив на эти цели более 1,5 миллиона леев. Медицинские препараты уже поступили на склад Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ/ANSP), передает rupor.md

Первая в этом году партия прибыла в страну в январе. Тогда государственные органы приняли 9 тысяч доз вакцины и 40 флаконов антирабического иммуноглобулина. Всего на закупку предусмотренных на 2026 год 20 700 доз препаратов против бешенства из бюджета превентивных мер выделено более 2,7 миллиона леев.

Вакцина против бешенства необходима для защиты здоровья детей и взрослых. Ее используют как для плановой профилактики, так и в экстренных случаях, когда укус или контакт с диким или бродячим животным грозит заражением смертельно опасным вирусом.