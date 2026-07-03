theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
3 Июля 2026, 12:55
25
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Вторая в этом году партия вакцины от бешенства доставлена в Молдову

В Молдову доставили вторую в текущем году партию вакцины против бешенства, предназначенную для иммунизации населения в 2026 году.

Вторая в этом году партия вакцины от бешенства доставлена в Молдову.
Вторая в этом году партия вакцины от бешенства доставлена в Молдову.

Новая поставка состоит из 11 700 доз антирабического препарата. Закупку профинансировала Национальная компания медицинского страхования (НКМС/CNAM) из специального фонда профилактических мероприятий, выделив на эти цели более 1,5 миллиона леев. Медицинские препараты уже поступили на склад  Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ/ANSP), передает rupor.md

Первая в этом году партия прибыла в страну в январе. Тогда государственные органы приняли 9 тысяч доз вакцины и 40 флаконов антирабического иммуноглобулина. Всего на закупку предусмотренных на 2026 год 20 700 доз препаратов против бешенства из бюджета превентивных мер выделено более 2,7 миллиона леев.

Вакцина против бешенства необходима для защиты здоровья детей и взрослых. Ее используют как для плановой профилактики, так и в экстренных случаях, когда укус или контакт с диким или бродячим животным грозит заражением смертельно опасным вирусом.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте