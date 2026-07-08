Жителей Молдовы предупредили о схеме мошенничества с "приложением" EVO.

Агентство электронного управления (AGE) предупреждает граждан о попытке онлайн-мошенничества, при которой злоумышленники незаконно используют название государственного приложения EVO и имитируют официальную страницу Google Play.

По данным ведомства, в Интернете распространяется поддельная ссылка, которая внешне похожа на Google Play. На странице используются название EVO, упоминается Агентство электронного управления, размещены изображения и информация о приложении, передает stiri.md

При нажатии кнопки установки пользователю предлагают скачать файл напрямую. Он может установить вредоносное приложение, способное собирать персональные данные (имя, номер телефона, электронную почту), данные для входа (пароли, одноразовые коды OTP), информацию об устройстве, а в некоторых случаях — банковские данные или получить доступ к финансовым приложениям.

В AGE напомнили, что приложение EVO можно скачать и обновить только через официальные магазины App Store и Google Play. Граждан призывают не устанавливать приложения по ссылкам из SMS, сообщений, социальных сетей, электронной почты и других неизвестных источников, даже если страница выглядит официально.

Перед загрузкой приложения специалисты рекомендуют проверить адрес сайта. Внешнее сходство с Google Play или App Store не означает, что страница является официальной. Следует всегда проверять домен сайта, а не ориентироваться только на логотип, название приложения, изображения или дизайн, поскольку мошенники могут очень точно копировать известные платформы.

Также не следует устанавливать файлы, скачанные с сайтов или по ссылкам из сообщений. На устройствах Android приложение EVO необходимо устанавливать только через Google Play.

Перед установкой рекомендуется проверить название приложения и его разработчика. Официальное приложение EVO опубликовано Агентством электронного управления Республики Молдова.

Кроме того, не следует отключать настройки безопасности телефона и разрешать установку приложений из неизвестных источников по просьбе посторонних лиц или сайтов. Если возникают сомнения, установку нужно прекратить и перейти на официальный сайт, используя ссылки на магазины приложений.

Если пользователь уже открыл подозрительную ссылку и скачал файл, ему не следует вводить персональные данные, пароли, SMS- или OTP-коды, банковские реквизиты и другую конфиденциальную информацию.

Необходимо удалить подозрительное приложение и немедленно сообщить о случившемся в полицию. Попытки мошенничества и киберинциденты можно сообщить через официальную платформу. Если были переданы банковские данные или учетные данные, необходимо сразу связаться с банком или соответствующей организацией и выполнить их рекомендации по защите счетов.

В AGE также напомнили, что злоумышленники могут копировать логотипы, названия и оформление государственных платформ для создания фальшивых страниц. Поэтому перед переходом по ссылкам, скачиванием приложений и вводом личных данных всегда необходимо проверять адрес сайта.