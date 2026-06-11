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noi.md logonoi
11 Июня 2026, 08:26
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Приложение EVO обновлено новыми сервисами и модулями

Интегрированное государственное приложение EVO обновлено до версии 2.0, сообщает Агентство электронного управления.

Приложение EVO обновлено новыми сервисами и модулями.
Приложение EVO обновлено новыми сервисами и модулями.

Новая версия включает дополнительные функции для управления цифровыми документами, доступа к публичным услугам и администрирования персональной информации, передает noi.md

По данным учреждения, одним из ключевых нововведений стал цифровой идентификационный кошелёк, позволяющий пользователям хранить и использовать цифровые документы в формате, соответствующем европейским стандартам. Кроме того, приложение обеспечивает упрощённый доступ к управлению банковскими картами, контактными данными и государственными выплатами — пособиями, компенсациями и социальной помощью.

В новой версии появился модуль «Ожидаемые действия», который централизует информацию о документах с истекающим сроком действия, платежах, требующих внимания, и других важных уведомлениях. Пользователи получают оповещения и инструкции прямо в приложении для различных услуг и административных обязательств. 

Среди новых функций — модули «Мои файлы» и «Мои запросы», позволяющие хранить и обмениваться цифровыми документами, а также отслеживать в реальном времени поданные заявки на государственные услуги. Пользователи также могут проще получать доступ к информации о доходах, налогах, имуществе, транспортных средствах, социальных страховках и другим важным персональным данным. 

Представители Агентства электронного управления отмечают, что EVO 2.0 было разработано при поддержке сообщества из более чем 3300 тестировщиков. 

Разработка и внедрение новой версии, включая цифровой идентификационный кошелёк, осуществлялись при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), программы Innovate Moldova, финансируемой Швецией и Великобританией, Европейского банка реконструкции и развития, а также подразделения Всемирного банка по реализации проекта повышения конкурентоспособности.

Источник
noi.md logonoi
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