Приложение EVO обновлено новыми сервисами и модулями.

Новая версия включает дополнительные функции для управления цифровыми документами, доступа к публичным услугам и администрирования персональной информации, передает noi.md

По данным учреждения, одним из ключевых нововведений стал цифровой идентификационный кошелёк, позволяющий пользователям хранить и использовать цифровые документы в формате, соответствующем европейским стандартам. Кроме того, приложение обеспечивает упрощённый доступ к управлению банковскими картами, контактными данными и государственными выплатами — пособиями, компенсациями и социальной помощью.

В новой версии появился модуль «Ожидаемые действия», который централизует информацию о документах с истекающим сроком действия, платежах, требующих внимания, и других важных уведомлениях. Пользователи получают оповещения и инструкции прямо в приложении для различных услуг и административных обязательств.

Среди новых функций — модули «Мои файлы» и «Мои запросы», позволяющие хранить и обмениваться цифровыми документами, а также отслеживать в реальном времени поданные заявки на государственные услуги. Пользователи также могут проще получать доступ к информации о доходах, налогах, имуществе, транспортных средствах, социальных страховках и другим важным персональным данным.

Представители Агентства электронного управления отмечают, что EVO 2.0 было разработано при поддержке сообщества из более чем 3300 тестировщиков.

Разработка и внедрение новой версии, включая цифровой идентификационный кошелёк, осуществлялись при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), программы Innovate Moldova, финансируемой Швецией и Великобританией, Европейского банка реконструкции и развития, а также подразделения Всемирного банка по реализации проекта повышения конкурентоспособности.