Житель Шолданешт получил более 10 лет тюрьмы за хранение и продажу марихуаны

Мужчина приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы после того, как у него обнаружили более 700 граммов марихуаны.

Как сообщили в PCCOCS, преступления были совершены в 2020 году, во время пандемии COVID-19.

Тогда обвиняемый, которому сейчас 45 лет, был задержан после продажи 10 стаканов с наркотическими веществами. В ходе обысков по месту жительства правоохранители обнаружили еще одну партию наркотиков, спрятанную в трубе возле собачьей будки.

«При вынесении приговора Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам попросила суд учесть, что ранее мужчина уже был осужден за хранение наркотиков — в 2016 году он получил четыре года лишения свободы. Кроме того, правоохранители отмечают, что по уголовному делу, расследованному сотрудниками полиции под руководством прокуроров, на скамью подсудимых был также отправлен сообщник осужденного», — говорится в сообщении PCCOCS.

В ведомстве уточнили, что только в 2025 году по уголовным делам, направленным специализированными прокурорами в суд, уже были осуждены 90 человек, а еще свыше 90 предстали перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков.