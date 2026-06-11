Пациент больницы в Штефан-Водэ повис на кабеле между этажами: его сняли спасатели.

Как рассказали в ГИЧС, инцидент произошел 10 июня в 15:32. Пациент вышел на балкон палаты в пятиэтажном корпусе больницы, перелез через перила и ухватился за идущий по внешней стене кабель. На вызов срочно прибыл расчет местной пожарно-спасательной службы, сотрудники которой смогли аккуратно затащить пациента внутрь через балкон третьего этажа, пишет rupor.md

Сейчас компетентные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Всего за прошлые сутки специалисты ГИЧС выезжали на помощь в опасных ситуациях 44 раза.