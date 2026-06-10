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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 19:44
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Жительницу Шолданешт оштрафовали за полив огорода водой из колодца: власти объяснили причину

Жительница села Пухоарна Шолданештского района получила штраф в размере 600 леев за то, что использовала воду из собственного колодца для полива огорода.

Жительницу Шолданешт оштрафовали за полив огорода водой из колодца: власти объяснили причину.
Жительницу Шолданешт оштрафовали за полив огорода водой из колодца: власти объяснили причину.

Об этом случае стало известно две недели назад, после того как женщина рассказала о ситуации в социальных сетях, утверждая, что инспекторы объяснили ей: вода из колодца считается питьевой и не может быть использована для выращивания овощей, передает rupor.md

Женщина утверждает, что с подобными ситуациями сталкивались и другие односельчане.

«Конечно, в случае, если у женщины есть свой огород и обычный колодец, как у многих граждан, это, очевидно, абсурд. Нам нужно изучить все детали, чтобы составить мнение. Потому что, если бы каждый начал копать колодец для промышленных целей, например, без разрешения, то, думаю, и вы бы согласились, что в этом случае необходимы авторизация и мониторинг», — заявил Георге Хаждер.

Инспекторат по охране окружающей среды (IPM) сообщил, что штраф был выписан на основании ч. (4) ст. 109 Кодекса о правонарушениях за несоблюдение размеров и режима охраны водоохранных зон рек и водоемов, а также прибрежных водоохранных полос, а не за использование воды из колодца как таковое.

Другими словами, по данным ведомства, санкция касается размещения или использования колодца в охранной зоне водотока — зоне, где деятельность ограничивается законом.

«Инспекторат по охране окружающей среды и его территориальные подразделения не выдвигали и не применяли административные санкции к физическим лицам за использование водных ресурсов для личных нужд», — говорится в ответе IPM.

Источник
rupor.md logorupor
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