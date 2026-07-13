Хаждер о недавних случаях загрязнения: Виновные будут установлены и понесут наказание.

Власти Молдовы продолжают расследование трёх случаев загрязнения окружающей среды, выявленных в населённых пунктах Страшены, Гоян и Порумбены.

Об этом сообщил министр окружающей среды Георге Хайдер, отметив, что по каждому из эпизодов уже принимаются меры, передает zdg.md

В селе Страшены коммуны Бэчой, где ранее был обнаружен 21 мешок с опасными медицинскими отходами, загрязняющие материалы уже вывезены на другой полигон. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства незаконного складирования отходов и проверяют деятельность экономического агента, который может быть причастен к нарушению.

В селе Гоян коммуны Чореску продолжается расследование возможного загрязнения ртутью. По данным Национального агентства общественного здоровья, в этом районе зафиксировано превышение допустимой концентрации паров ртути. Независимая лаборатория проводит исследования, чтобы определить, проникло ли опасное вещество в почву.

Из-за расположенной поблизости птицефермы Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов отобрало образцы продукции. До получения результатов лабораторных анализов введён временный запрет на реализацию мяса птицы и яиц. Кроме того, специалисты продолжают контролировать качество воздуха в районе пенитенциарного учреждения № 10.

Ещё один случай касается села Порумбены Криулянского района, где была выявлена незаконная свалка отходов. Для установления источника загрязнения к расследованию подключена полиция. Правоохранители изучают документы, обнаруженные на месте, которые, по словам министра, могут стать ключевым доказательством.

Георге Хаждер заявил, что все причастные будут установлены, после чего власти оценят ущерб, нанесённый окружающей среде, применят предусмотренные законом санкции и обяжут виновных ликвидировать последствия загрязнения. По его словам, после завершения проверки материалы будут переданы в прокуратуру.