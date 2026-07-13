theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
zdg.md logozdg
13 Июля 2026, 22:38
1 182
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Хаждер о недавних случаях загрязнения: Виновные будут установлены и понесут наказание

Власти Молдовы продолжают расследование трёх случаев загрязнения окружающей среды, выявленных в населённых пунктах Страшены, Гоян и Порумбены.

Хаждер о недавних случаях загрязнения: Виновные будут установлены и понесут наказание.
Хаждер о недавних случаях загрязнения: Виновные будут установлены и понесут наказание.

Об этом сообщил министр окружающей среды Георге Хайдер, отметив, что по каждому из эпизодов уже принимаются меры, передает zdg.md

В селе Страшены коммуны Бэчой, где ранее был обнаружен 21 мешок с опасными медицинскими отходами, загрязняющие материалы уже вывезены на другой полигон. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства незаконного складирования отходов и проверяют деятельность экономического агента, который может быть причастен к нарушению.

В селе Гоян коммуны Чореску продолжается расследование возможного загрязнения ртутью. По данным Национального агентства общественного здоровья, в этом районе зафиксировано превышение допустимой концентрации паров ртути. Независимая лаборатория проводит исследования, чтобы определить, проникло ли опасное вещество в почву.

Из-за расположенной поблизости птицефермы Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов отобрало образцы продукции. До получения результатов лабораторных анализов введён временный запрет на реализацию мяса птицы и яиц. Кроме того, специалисты продолжают контролировать качество воздуха в районе пенитенциарного учреждения № 10.

Ещё один случай касается села Порумбены Криулянского района, где была выявлена незаконная свалка отходов. Для установления источника загрязнения к расследованию подключена полиция. Правоохранители изучают документы, обнаруженные на месте, которые, по словам министра, могут стать ключевым доказательством.

Георге Хаждер заявил, что все причастные будут установлены, после чего власти оценят ущерб, нанесённый окружающей среде, применят предусмотренные законом санкции и обяжут виновных ликвидировать последствия загрязнения. По его словам, после завершения проверки материалы будут переданы в прокуратуру.

Источник
zdg.md logozdg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте