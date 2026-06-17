В Кишиневе "ясновидящая" получила 9 лет тюрьмы за мошенничество.

В Молдове 42-летняя женщина получила реальный срок за мошенничество под видом оказания «магических» услуг.

Как сообщает прокуратура Кишинева, подсудимая обманула двух гражданок, убедив их отдать крупные суммы денег и драгоценности для защиты близких и решения личных проблем, сообщает rupor.md

По данным следствия, обвиняемая искала своих жертв в социальной сети Facebook. В первом случае, используя псевдоним «Мария», она запугала пострадавшую несуществующей смертельной опасностью для ее семьи и заставила оформить кредиты. Женщина передала мошеннице деньги и два дорогих смартфона, из-за чего понесла ущерб более чем в 400 тысяч леев.

Во втором случае подсудимая действовала под именем «Миро Слава», предлагая привороты и духовные практики. При личной встрече она пообещала решить семейные неурядицы другой потерпевшей, которая в итоге отдала ей почти 99 тысяч леев и золотые и серебряные украшения еще на 40 тысяч леев. Суммарный ущерб по обоим эпизодам превысил полмиллиона леев.

В ходе судебного заседания обвиняемая свою вину не признала и полностью отказалась от дачи показаний. Суд сектора Буюканы признал женщину виновной по двум эпизодам мошенничества и приговорил ее к 9 годам лишения свободы в женской исправительной колонии полузакрытого типа. Вынесенный приговор еще не является окончательным и может быть обжалован в вышестоящей инстанции в установленном законом порядке.