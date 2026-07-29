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rupor.md logorupor
29 Июля 2026, 16:07
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Жительница Приднестровья отдала мошенникам более €17 тысяч после звонка "правоохранителя"

Воспитательница одного из детских садов Левобережья стала жертвой телефонных мошенников, потеряв семейные сбережения на сумму почти 18 тысяч евро в разной валюте.

Жительница Приднестровья отдала мошенникам более €17 тысяч после звонка &#34;правоохранителя&#34;.
Жительница Приднестровья отдала мошенникам более €17 тысяч после звонка "правоохранителя".

Как сообщает местная пресса, аферисты использовали новую схему обмана. Они связались с женщиной по видеосвязи, при этом с ней разговаривал человек в милицейской форме. Правоохранители предполагают, что изображение формы могло быть сгенерировано с помощью нейросети, передает rupor.md

Во время разговора женщине сообщили, что с ее банковского счета якобы финансировалась террористическая организация, а сама она может стать фигурантом уголовного дела. Чтобы «спасти» деньги и доказать свою непричастность, мошенники убедили ее передать все наличные курьеру в Кишиневе.

Женщина собрала все семейные накопления, 15 100 евро, 15 тысяч леев и 800 долларов, и на такси отправилась в Кишинев. На железнодорожном вокзале она передала деньги неизвестному.

Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина решила скрыть случившееся от мужа. Она заявила, что никуда не ездила, а деньги якобы изъяли сотрудники милиции, пришедшие к ним домой. Такую же версию она изложила в заявлении.

После проверки было установлено, что никаких правоохранителей у женщины дома не было. В ходе выяснения обстоятельств она призналась, что сама поехала в Кишинев и передала деньги мошенникам.

Источник
rupor.md logorupor
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