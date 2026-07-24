Молдова не одинока: телефонные мошенники действуют по всему миру.

Ущерб от телефонных мошенников (скамеров) в Молдове за первые пять месяцев года превысил 157 млн леев (примерно $9 млн), а недавние сводки полиции фиксируют локальные эпизоды на суммы от 1,8 до 3 млн леев за сутки.

Однако эти цифры кажутся незначительными по сравнению с теми, которыми скамеры оперируют в Азии. За 2025 году ущерб от скам-операций в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии составил $88,3–114,1 млрд, передает logos-pres.md

Такие оценки привело Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в своем отчете, опубликованном в четверг. Авторы подчеркнули, что речь идет о приблизительной оценке. Методология учитывает официально зарегистрированные потери и предполагаемую долю жертв, которые не обращаются к властям. Данные разных стран могут отличаться по классификации скам-схем.

Для сравнения: в 2023 году потери от скамов в Восточной и Юго-Восточной Азии оценивались в $18–37 млрд. По данным UNODC, для этих же субрегионов показатель 2025 года оказался примерно втрое выше. Среди стран и территорий с наибольшими официально зарегистрированными потерями за 2024–2025 годы эксперты указали Китай ($5,1 млрд), Республику Корея ($3,5 млрд) и Тайвань ($2,8 млрд).

Преступные группы объединили инфраструктуру

В UNODC назвали происходящее перестройкой региональной преступной экономики. По оценке управления, разрозненные синдикаты превратились в трансграничную сеть с общей инфраструктурой для мошенничества, отмывания денег, торговли людьми, незаконной переправки мигрантов, сбора данных и криминальных сервисов.

Ведущий аналитик UNODC Иншик Сим заявил, что масштаб и сложность этой криминальной экономики «опережают существующие ответные меры».

Значительная часть операций связана со скам-центрами. Это крупные изолированные комплексы, где людей удерживают и принуждают работать в онлайн-мошеннических схемах, включая инвестиционные и романтические аферы. (В случае с Молдовой, большинство подобных скам или колл-центров расположены в Украине и ориентированы не только на нашу страну, но и Румынию, и другие европейские государства).

Криптовалюты назвали расчетной инфраструктурой

В докладе отдельно выделена роль криптовалют в расчетах и отмывании средств. Согласно UNODC, преступные группы системно используют цифровые активы, зашифрованные коммуникации, ИИ, спутниковую связь и подпольные рынки данных, чтобы снижать риски и расширять операции.

Отдельно управление указывает на USDT в сети TRON. По оценке авторов, эта связка создала параллельную финансовую систему для почти мгновенных, дешевых и псевдонимных трансграничных переводов. Через P2P-платформы, внебиржевых брокеров и подпольные банковские сети преступные группы конвертируют фиат в стейблкоины и обратно.

Такие сервисы помогают обходить банковский контроль и перемещать средства между юрисдикциями. UNODC призвало обучать правоохранителей отслеживанию и конфискации криптоактивов. Простого срыва операций недостаточно, если доходы преступных сетей остаются вне досягаемости.

ИИ и спутниковая связь усилили скам-сети

UNODC указало, что преступные группы активно используют генеративный ИИ, дипфейки, зашифрованные мессенджеры, спутниковую связь и рынки данных. Эти инструменты помогают масштабировать атаки, обходить проверки и работать в удаленных районах.

Генеративный искусственный интеллект снижает технический порог для сложных мошеннических схем. В докладе говорится, что небольшие группы могут использовать ИИ-перевод, генерацию персонажей, фишинговые тексты, клонирование голоса и дипфейк-видео в реальном времени. В UNODC также зафиксировали рост использования легитимных рекламных сетей для распространения вредоносного ПО или фишинговых страниц на 42% год к году в 2025 году. Отдельно управление упомянуло спутниковый интернет, включая Starlink.

По мнению UNODC, это легальная инфраструктура, которая позволяет злоумышленникам меньше зависеть от местных операторов связи и работать в труднодоступных районах.

Рекрутеры ищут людей за пределами Азии

В скам-компаундах региона выявили людей как минимум из 80 стран и территорий. Вербовочные сети используют транзитные узлы в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. UNODC отметило, что операторы расширяют поиск сотрудников и жертв за пределами региона.

В объявлениях, предположительно связанных со скам-центрами, встречались требования к знанию немецкого, польского, нидерландского, испанского, итальянского, французского, шведского, норвежского и английского языков. В докладе отдельно оговаривается, что такие объявления не следует считать подтвержденными случаями торговли людьми.

Они показывают расширение географии вербовки и риск того, что новые работники могут оказаться в принудительной криминальной деятельности. UNODC также отмечает, что силовое давление на отдельные площадки не уничтожает инфраструктуру. Сети меняют юрисдикции, дробят операции и восстанавливают работу через новые узлы.