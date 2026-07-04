Операторы связи будут обязаны проверять и блокировать подозрительные звонки.

Эта мера предусмотрена в проекте закона, принятом Парламентом в первом чтении, и направлена ​​на сокращение числа телефонных мошенничеств.

По словам авторов проекта, инициатива появилась на фоне роста числа мошенничеств, совершаемых посредством телефонных звонков, в том числе с использованием подмененных номеров, звонков непроверенного происхождения и SIM-карт, активированных без идентификации пользователей, передает ipn.md

Документ обязывает операторов связи и поставщиков услуг электронной связи внедрять технические и организационные меры по обнаружению, проверке, маркировке, фильтрации и блокировке звонков, считающихся подозрительными.

При этом звонки, инициированные из-за пределов Республики Молдова, но отображающие номера из национальной системы нумерации, будут подвергаться дополнительным проверкам в соответствии с условиями, установленными Национальным агентством по регулированию связи.

Одновременно с этим проект вводит обязательство активировать предоплаченные SIM-карты только после идентификации пользователя по удостоверению личности. Услуги для номеров, пользователи которых не будут идентифицированы в установленный регулирующим органом срок, будут приостановлены.

Провайдеры, не выполнившие это обязательство, рискуют быть оштрафованы на сумму до 75 тысяч леев. При этом распространение или активация SIM-карт без идентификации пользователя будут облагаться штрафами в размере до 50 тысяч леев для физических лиц и до 75 тысяч леев для юридических лиц.

Проект также предусматривает санкции за использование оборудования, позволяющего несанкционированно подменять личность вызывающего абонента, включая SIM-боксы или GSM-шлюзы. Для второго чтения инициатива будет объединена с проектом, разработанным Министерством внутренних дел, который содержит аналогичные положения об обязательной идентификации пользователей предоплаченных SIM-карт.