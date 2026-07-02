Активы банков Молдовы достигли рекордного уровня.

Совокупные активы банковского сектора Молдовы к концу 2025 года достигли рекордных 189,9 млрд леев, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Молдовы (НБМ).

Согласно документу, такая динамика свидетельствует об укреплении банковской системы и ее способности поддерживать развитие национальной экономики, сообщает bani.md

В то же время продолжил расти и финансовый сектор. Активы страховых компаний увеличились на 7,1%, достигнув 5,9 млрд леев, а активы небанковских кредитных организаций выросли на 16,2% — до 22,2 млрд леев.

В НБМ отмечают, что рост банковских активов сопровождался ускорением кредитования. В 2025 году объем новых кредитов, выданных в национальной валюте, увеличился на 18,9% по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовали стимулирующие меры денежно-кредитной политики, принятые центральным банком.

Одновременно экономика Молдовы в 2025 году выросла на 2,4% благодаря внутреннему спросу и восстановлению сельскохозяйственного сектора. Годовая инфляция при этом снижалась в течение всего года — с 9,12% в январе до 6,84% в декабре.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Молдове работали 10 лицензированных банков, пять из которых являются дочерними структурами иностранных банков и финансовых групп.