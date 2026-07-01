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rupor.md logorupor
2 Июля 2026, 07:45
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Молдове понадобится почти 10 лет, чтобы выплатить долгосрочные кредиты без новых займов

Валовой внешний долг Республики Молдова на конец первого квартала 2026 года увеличился на 4,1% по сравнению с концом прошлого года и достиг 10,52 миллиарда евро. Такие данные обнародовал Национальный банк Молдовы (НБМ).

Молдове понадобится почти 10 лет, чтобы выплатить долгосрочные кредиты без новых займов.
Молдове понадобится почти 10 лет, чтобы выплатить долгосрочные кредиты без новых займов.

Долговая нагрузка на экономику усиливается. Отношение внешнего долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны выросло на 1,9 процентных пункта и составило 58%. На 31 декабря 2025 года этот показатель равнялся 10,11 миллиарда евро, пишет rupor.md

Большая часть задолженности приходится на долгосрочные кредиты.

  • Долгосрочный долг: 7,86 млрд евро (74,7% от общего объема).
  • Краткосрочный долг: 2,66 млрд евро (25,3% от общего объема).

Государственный сектор занимал деньги активнее частного. Внешний госдолг Молдовы подскочил сразу на 5,4%, достигнув 4,55 миллиарда евро. В то же время рост долгов частного бизнеса скромнее — на 3%, составил 5,98 миллиарда евро. Сейчас доля государства в общем объеме внешнего долга составляет 43,2%, а частного сектора — 56,8%.

За первые три месяца 2026 года на выплату процентов и основного долга Молдова направила 183 миллиона евро. Нагрузка распределилась следующим образом:

  • Госсектор: 55 млн евро.
  • Частный сектор: 128,1 млн евро.

Отношение расходов на обслуживание долга к экспорту товаров и услуг составило 12,9%. В Нацбанке этот уровень называют «умеренным», что говорит о сохранении стабильности платежного баланса.

Кто главный кредитор страны?

Международный валютный фонд (МВФ) прочно удерживает позиции главного финансового донора Молдовы. На долю фонда приходится 26% всего государственного внешнего долга.

В топ-5 крупнейших кредиторов республики входят:

  1. МВФ — 1,18 млрд евро.
  2. Группа Всемирного банка — 1,13 млрд евро.
  3. Европейская комиссия — 831 млн евро.
  4. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — 441,7 млн евро.
  5. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 378 млн евро.

По расчетам Нацбанка, если Молдова полностью заморозит подписание новых кредитных соглашений и сохранит текущие темпы выплат, на полное погашение существующего долгосрочного внешнего долга уйдет около 9,4 года.

Источник
rupor.md logorupor
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