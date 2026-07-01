Молдове понадобится почти 10 лет, чтобы выплатить долгосрочные кредиты без новых займов.

Валовой внешний долг Республики Молдова на конец первого квартала 2026 года увеличился на 4,1% по сравнению с концом прошлого года и достиг 10,52 миллиарда евро. Такие данные обнародовал Национальный банк Молдовы (НБМ).

Долговая нагрузка на экономику усиливается. Отношение внешнего долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны выросло на 1,9 процентных пункта и составило 58%. На 31 декабря 2025 года этот показатель равнялся 10,11 миллиарда евро, пишет rupor.md

Большая часть задолженности приходится на долгосрочные кредиты.

Долгосрочный долг: 7,86 млрд евро (74,7% от общего объема).

Краткосрочный долг: 2,66 млрд евро (25,3% от общего объема).

Государственный сектор занимал деньги активнее частного. Внешний госдолг Молдовы подскочил сразу на 5,4%, достигнув 4,55 миллиарда евро. В то же время рост долгов частного бизнеса скромнее — на 3%, составил 5,98 миллиарда евро. Сейчас доля государства в общем объеме внешнего долга составляет 43,2%, а частного сектора — 56,8%.

За первые три месяца 2026 года на выплату процентов и основного долга Молдова направила 183 миллиона евро. Нагрузка распределилась следующим образом:

Госсектор: 55 млн евро.

Частный сектор: 128,1 млн евро.

Отношение расходов на обслуживание долга к экспорту товаров и услуг составило 12,9%. В Нацбанке этот уровень называют «умеренным», что говорит о сохранении стабильности платежного баланса.

Кто главный кредитор страны?

Международный валютный фонд (МВФ) прочно удерживает позиции главного финансового донора Молдовы. На долю фонда приходится 26% всего государственного внешнего долга.

В топ-5 крупнейших кредиторов республики входят:

МВФ — 1,18 млрд евро. Группа Всемирного банка — 1,13 млрд евро. Европейская комиссия — 831 млн евро. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) — 441,7 млн евро. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — 378 млн евро.

По расчетам Нацбанка, если Молдова полностью заморозит подписание новых кредитных соглашений и сохранит текущие темпы выплат, на полное погашение существующего долгосрочного внешнего долга уйдет около 9,4 года.