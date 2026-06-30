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Point.md logoPoint
30 Июня 2026, 12:01
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Жительница Кишинева купила на рынке яйца - пока ехала домой, они от жары сварились

Необычной историей поделилась жительница столицы в социальных сетях. По ее словам, купленные на рынке яйца оказались практически сваренными, хотя никаких признаков этого при покупке не было.

Жительница Кишинева купила на рынке яйца - пока ехала домой, они от жары сварились.
Жительница Кишинева купила на рынке яйца - пока ехала домой, они от жары сварились.

"Купила на рынке, привезла домой, а они почти готовы... Уж не знаю, дошли они до такой кондиции по дороге", — написала женщина, предположив, что причиной могла стать сильная жара.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей. Одни с юмором отметили, что летняя погода "сама приготовила обед", другие предположили, что яйца могли долго находиться на солнце еще до продажи.

Специалисты напоминают, что при высоких температурах продукты животного происхождения требуют особых условий хранения. Длительное пребывание на жаре может не только изменить их свойства, но и сделать употребление небезопасным.

Жительница Кишинева купила на рынке яйца - пока ехала домой, они от жары сварились

Источник
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