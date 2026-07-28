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rupor.md logorupor
28 Июля 2026, 12:05
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Житель Кишинева получил срок: требовал у таксиста 400 евро за «помощь с полицией»

В Кишиневе 47-летний мужчина получил 8 месяцев тюрьмы за требование 400 евро у водителя такси под предлогом влияния на следствие. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Житель Кишинева получил срок: требовал у таксиста 400 евро за «помощь с полицией».
Житель Кишинева получил срок: требовал у таксиста 400 евро за «помощь с полицией».

Согласно материалам дела, поводом для разбирательства стал дорожно-транспортный инцидент, после которого водитель такси получил протокол о правонарушении. Следуя рекомендации, полученной на работе, он связался по телефону со специалистом для консультации, пишет rupor.md

В ходе телефонных разговоров и переписки в приложении Viber подсудимый заверил водителя, что способен повлиять на сотрудников полиции, ведущих расследование аварии, для принятия выгодного решения. 25 октября 2024 года, преследуя цель получения неправомерной материальной выгоды, он потребовал за свои услуги 400 евро. При этом он настаивал на срочной передаче денег, аргументируя это сжатыми сроками рассмотрения дела.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал. Он утверждал, что затребованная сумма являлась оплатой профессиональных консультаций и юридической помощи в сфере ДТП, а не средством для влияния на должностных лиц.

Как отмечается в материалах дела, ранее в 2024 году этот мужчина уже привлекался к ответственности: суд признал его виновным в мошенничестве, однако тогда он был освобожден от реального наказания в связи с истечением срока давности.

Вынесенный приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционной палате "Центр".

Источник
rupor.md logorupor
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