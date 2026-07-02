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tvrmoldova.md logotvrmoldova
2 Июля 2026, 11:30
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Дело Гори: В суде раскрыли, как за деньги «ускоряли» прохождение грузов

Спустя год после раскрытия коррупционной схемы на таможне дело всё ещё находится в суде. Единственной осуждённой пока стала таможенный брокер Анастасия Аршинова.

Дело Гори: В суде раскрыли, как за деньги «ускоряли» прохождение грузов.
Дело Гори: В суде раскрыли, как за деньги «ускоряли» прохождение грузов.

TVR Moldova проанализировала судебное решение и раскрывает новые детали того, как могла функционировать схема взяточничества.

По данным суда, начиная с сентября 2024 года Аршинова, будучи таможенным брокером и директором брокерской компании, заявляла, что имеет влияние на должностных лиц Таможенного бюро Центр и таможенного поста Каушаны и может ускорить процедуры оформления товаров. В обмен на это она требовала деньги у предпринимателя и представителя компаний, импортировавших товары из Украины в приднестровский регион.

Согласно показаниям самой Аршиновой, изначально предложение работать по такой схеме поступило от одного из таможенных руководителей, после чего она согласилась и внедрила этот механизм в работе.

«Условием было то, что за ускорение оформления импорта клиенты компании должны платить 50 долларов за каждый кубометр груза».

Предприниматель заявил в суде, что в 2024 году грузовые автомобили начали задерживаться на таможне на срок до полутора месяцев, что приводило к финансовым потерям.

По его словам, через Аршинову ему сообщили, что для ускорения процедур необходимо платить 50 долларов за каждый кубометр груза, иначе грузовики будут подвергаться более тщательным проверкам и задержкам. Позже, как он утверждает, он согласился на условия, после чего оформление грузов ускорилось, и ряд машин был выпущен в короткие сроки.

Сергей Чеботарь, свидетель и агент под прикрытием по делу, заявил, что был внедрён в схему для документирования предполагаемых фактов коррупции и действовал под прикрытием, чтобы установить, как именно осуществлялось влияние на должностных лиц Таможенного бюро Центр.

Он утверждает, что связался по телефону с брокером Анастасией Аршиновой, представившись представителем предпринимателя. После этого состоялось несколько встреч, на которых брокеру передавались деньги под контролем Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Чеботарь также заявил, что Аршинова говорила о том, что отказ от платежей приводит к длительным задержкам грузов на таможне, тогда как оплата обеспечивает быстрое оформление.

В общей сложности, согласно материалам дела, сумма требуемых и переданных средств составила 136 150 долларов.

Анастасия Аршинова признала вину, заявив, что сожалеет о содеянном и искренне раскаивается. Она согласилась на штраф в рамках соглашения о признании вины.

Аршинова признана виновной в торговле влиянием и приговорена к штрафу в 200 тысяч леев с лишением права работать таможенным брокером сроком на три года.

В том же деле отстранённый глава Таможенного бюро Центр Юрий Горя находится под судом, а руководитель таможенного поста Каушан Кристиан Олареску остаётся под следствием. Оба были задержаны в июне 2025 года.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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