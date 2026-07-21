Житель Кишинева находится под следствием по делу об извлечении выгоды из влияния
Антикоррупционная прокуратура ведет расследование в отношении жителя Кишинева по делу об извлечении выгоды из влияния.
Он пообещал другому мужчине помочь ему избежать уголовного преследования за вождение в состоянии алкогольного опьянения в обмен на 6 тысяч евро, передает zdg.md
Согласно материалам дела, подозреваемый утверждал, что имеет влияние на лиц, занимающих государственные должности в суде (судей), которые должны были рассматривать уголовное дело, и что он может убедить их вынести оправдательный приговор.
За «помощь» мужчина запросил и получил 6 тысяч евро.
«В результате обысков, проведенных в доме подозреваемого, были изъяты важные для уголовного дела материалы. Мужчина на время расследования остается на свободе», — пояснили в прокуратуре.
Расследование продолжается.