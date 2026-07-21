theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
zdg.md logozdg
21 Июля 2026, 14:18
9 687
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Житель Кишинева находится под следствием по делу об извлечении выгоды из влияния

Антикоррупционная прокуратура ведет расследование в отношении жителя Кишинева по делу об извлечении выгоды из влияния.

Житель Кишинева находится под следствием по делу об извлечении выгоды из влияния.
Житель Кишинева находится под следствием по делу об извлечении выгоды из влияния.

Он пообещал другому мужчине помочь ему избежать уголовного преследования за вождение в состоянии алкогольного опьянения в обмен на 6 тысяч евро, передает zdg.md

Согласно материалам дела, подозреваемый утверждал, что имеет влияние на лиц, занимающих государственные должности в суде (судей), которые должны были рассматривать уголовное дело, и что он может убедить их вынести оправдательный приговор.

За «помощь» мужчина запросил и получил 6 тысяч евро.

«В результате обысков, проведенных в доме подозреваемого, были изъяты важные для уголовного дела материалы. Мужчина на время расследования остается на свободе», — пояснили в прокуратуре.

Расследование продолжается.

Источник
zdg.md logozdg
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте