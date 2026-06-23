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moldova1.md logomoldova1
23 Июня 2026, 19:18
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Кишинёв прогнозирует потери более 900 млн леев из-за новой налоговой политики

Примэрия Кишинёва выступила с критикой проекта налогово-таможенной политики на 2027 год, заявив, что предлагаемые изменения могут привести к сокращению доходов муниципального бюджета более чем на 900 миллионов леев.

Кишинёв прогнозирует потери более 900 млн леев из-за новой налоговой политики.
Кишинёв прогнозирует потери более 900 млн леев из-за новой налоговой политики.

Об этом представители столичной администрации сообщили 23 июня в ходе публичной конференции, посвящённой влиянию решений центральных властей на финансовую автономию органов местного самоуправления, передает moldova1.md

Генеральный примар Ион Чебан заявил, что муниципалитет на протяжении нескольких лет сталкивается с решениями, которые, по его мнению, принимаются без достаточных консультаций с местными властями и создают дополнительную нагрузку на городской бюджет.

По оценкам примэрии, основные потери связаны с предложением снизить подоходный налог с физических лиц до 7%, что может уменьшить доходы столицы примерно на 882 миллиона леев. Ещё около 52 миллионов леев бюджет рискует потерять из-за отмены сбора за благоустройство территории. Дополнительное влияние на доходную часть бюджета может оказать ограничение ряда местных налогов.

«Это не просто корректировка бюджета. Речь идёт о существенном ограничении возможностей муниципия для дальнейшего развития», — заявил Чебан.

Представители муниципалитета также предупредили о возможных последствиях для всей системы местного самоуправления. По оценке депутата Ольги Урсу, совокупные потери местных бюджетов по стране могут составить около 2,7 миллиарда леев.

В ходе конференции участники также выразили обеспокоенность возможной отменой льготных ставок НДС для ряда товаров и услуг. По мнению представителей муниципальных структур, такие меры могут отразиться как на населении, так и на деятельности малого и среднего бизнеса.

В правительстве пока не представили официальную позицию по озвученным опасениям. В Управлении коммуникаций сообщили, что комментарий будет предоставлен после консультаций с Министерством финансов, которое является разработчиком проекта налогово-таможенной политики.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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