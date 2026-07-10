Женщины в Молдове живут почти на девять лет дольше мужчин.

Средняя продолжительность жизни в Молдове продолжила расти в 2025 году и достигла 72,8 года, что на 0,8 года больше, чем в 2024-м. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

Согласно статистике, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 68,4 года, женщин — 77,2 года. Разница между ними достигает 8,8 года, то есть женщины в Молдове в среднем живут почти на девять лет дольше мужчин, пишет bani.md

Данные показывают, что продолжительность жизни достигла самого высокого уровня за последнее десятилетие. В 2015 году этот показатель составлял 69,4 года, а значит, за десять лет жители страны в среднем «прибавили» 3,4 года жизни.

Одновременно продолжает снижаться общий уровень смертности. В 2025 году было зарегистрировано 13,5 случая смерти на тысячу жителей против 14 на тысячу годом ранее. При этом различия между мужчинами и женщинами остаются значительными: смертность среди мужчин составляет 15,5%, тогда как среди женщин — 11,7%.

Положительная динамика наблюдается и в сфере младенческой смертности. Показатель снизился с 11,8 случая на тысячу живорождённых в 2024 году до 9,2 случая в 2025-м. При этом мальчики по-прежнему остаются более уязвимыми: младенческая смертность среди них составляет 9,4%, тогда как среди девочек — 9%.

Статистика также показывает, что разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами наиболее заметен с рождения и до возрастной группы 35–39 лет, когда он превышает восемь лет. После 75 лет эта разница сокращается примерно до 1,4 года.

Кроме того, данные БНС свидетельствуют, что 60-летний мужчина в среднем может рассчитывать прожить еще 16 лет, тогда как женщина того же возраста — 21 год. В возрасте 65 лет ожидаемая продолжительность жизни составляет 13,1 года для мужчин и 17 лет для женщин.