За неделю скорая оказала помощь в 19 случаях, вызванных высокой температурой.

Жара становится причиной чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения Молдовы. В последние дни бригады скорой помощи оказывали помощь в случаях теплового удара и обморока.

В период с 22 по 28 июня 2026 года бригады скорой медицинской помощи оказали помощь в 19 случаях, вызванных высокой температурой, сообщает Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи. Из них 13 человек получили тепловой удар, а еще шесть — обморок, передает noi.md

По данным учреждения, среди пациентов были трое несовершеннолетних. Возраст пациентов варьировался от 12 до 82 лет. При этом помощь была оказана 10 мужчинам и 9 женщинам. После медицинского осмотра, проведенного бригадами скорой помощи, всем пострадавшим был поставлен предварительный диагноз «Тепловой удар I–II степени». Десять пациентов были доставлены в больницы страны для дальнейшего обследования и лечения.

Врачи предупреждают, что тепловой удар — это неотложное медицинское состояние, и быстрое распознавание симптомов может снизить риск серьёзных осложнений. К тревожным признакам относятся температура тела выше 40 °C, сильные головные боли, головокружение, тошнота, рвота, спутанность сознания, учащенное дыхание и потеря сознания. В таких ситуациях человека следует переместить в прохладное место, дать ему пить достаточно жидкости и охладить, а если симптомы сохраняются или состояние серьёзное, следует вызвать скорую помощь по телефону 112.

В связи с предупреждениями о сильной жаре Национальный центр неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе рекомендует употреблять не менее 2–3 литров жидкости в день, избегать прямого пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, носить легкую одежду и головные уборы, ограничивать интенсивные физические нагрузки и избегать алкогольных напитков или напитков с высоким содержанием кофеина.

Особое внимание следует уделять детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями, которые считаются наиболее подверженными риску осложнений при экстремальных температурах.