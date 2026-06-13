Мужчины теряют Y-хромосому с возрастом: это может привести к преждевременной смерти.

Некоторые генетики считают, что в ближайшие несколько миллионов лет Y-хромосома, определяющая пол, полностью исчезнет у людей. Но сейчас есть более серьезная проблема. С возрастом у некоторых мужчин происходит потеря Y-хромосомы в крови, мозге или иммунных клетках, что может привести к преждевременной смерти или развитию опасных болезней, пишет ScienceAlert, передает focus.ua

Новые исследования показывают, что потеря Y-хромосомы у мужчин может вызывать появление рака, болезни почек и сердца. Определенные клетки в организме мужчин начинают терять Y-хромосому с возрастом. Среди 70-летних мужчин примерно у 40 % наблюдается потеря Y-хромосомы.

Новые генетические данные показывают, что отсутствие Y-хромосомы в некоторых клетках может активно способствовать также преждевременной смерти.

Известно, что Y-хромосома играет решающую роль в определении пола, но исторически считалось, что она не выполняет никаких других функций. Из всех 46 хромосом, содержащихся в большинстве клеток человека, Y-хромосома — единственная, которая может быть утрачена без гибели клетки.

Новые исследования показывают, что иммунные клетки, лишенные Y-хромосомы, менее эффективно борются с раковыми клетками. Также выяснилось, что Y-хромосома может быть задействована в большем количестве клеточных функций, чем ученые предполагали ранее.

Эволюционный биолог Дженнифер Хьюз считает, что Y-хромосома не должна исчезнуть у людей, хотя так предполагают некоторые генетики. Она говорит, что гены, сохранившиеся на Y-хромосоме, выполняют важнейшие функции во всем организме, поэтому маловероятно, что она будет утрачена в течение миллионов лет.

Эволюционный биолог Дженни Грейвс согласна с Хьюз в том, что гены на Y-хромосоме важны и могут быть связаны со здоровьем и болезнями, но она утверждает, что такие гены всегда могут заменить другие хромосомы. Например, у некоторых крыс и мышей больше нет Y-хромосомы и роль определения пола взяла на себя другая хромосома.