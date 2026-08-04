Женщину в Молдове приговорили к тюремному сроку за покупку телефона на фальшивые деньги

29-летнюю женщину приговорили к пяти годам лишения свободы за использование поддельных долларов при покупке мобильного телефона.

По данным Генеральной прокуратуры, она объявлена в розыск, а судебное разбирательство прошло без ее участия, передает deschide.md

Инцидент произошел в августе 2023 года в Кишиневе. Женщина связалась с мужчиной, который продавал мобильный телефон через Facebook, и договорилась о встрече для совершения сделки.

При покупке она передала продавцу 1 150 долларов — 23 купюры номиналом по 50 долларов. Несмотря на предложение проверить деньги в обменном пункте, женщина отказалась. Позже продавец обнаружил, что все банкноты были поддельными, и обратился в полицию.

Следствие установило, что женщина получила фальшивые купюры от других лиц, личности которых пока не установлены. После покупки телефона она перепродала его за 600 евро, а полученные средства передала человеку, от которого получила указания.

Экспертиза подтвердила, что доллары были подделаны с использованием компьютерных технологий. Женщина признала, что использовала фальшивые деньги, однако заявила, что не занималась их изготовлением.

Кроме этого дела, Генеральная прокуратура сообщила о приговоре 31-летнему мужчине, который использовал поддельную банкноту номиналом 500 леев. Он получил четыре года лишения свободы с условной отсрочкой наказания и испытательным сроком два года.

По данным следствия, в декабре 2023 года мужчина расплатился фальшивой купюрой на автозаправочной станции. Работники заметили признаки подделки и сообщили в полицию. В суде мужчина признал свою вину и заявил, что нашел банкноту в секторе Чеканы.