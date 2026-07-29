Женщина пыталась вывезти из Молдовы более 25 тысяч евро без декларации.

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с пограничной полицией выявили случай незаконного вывоза незадекларированных денежных средств.

Инцидент произошел при вылете рейса Кишинев – Ереван. После выбора «зеленого коридора», предназначенного для пассажиров, которым нечего декларировать, 59-летнюю гражданку Молдовы направили на дополнительный таможенный контроль.

Во время проверки в сумочке женщины обнаружили 25 650 евро. Согласно действующему законодательству, эта сумма подлежала обязательному декларированию, однако пассажирка этого не сделала.

Денежные средства были изъяты и переданы в Отдел уголовных расследований Таможенной службы для установления всех обстоятельств произошедшего.

В Таможенной службе напомнили, что при ввозе или вывозе из Республики Молдова наличных денежных средств в размере 10 тысяч евро и более либо эквивалентной суммы в другой валюте их необходимо в обязательном порядке декларировать.