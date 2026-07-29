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29 Июля 2026, 10:54
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Женщина пыталась вывезти из Молдовы более 25 тысяч евро без декларации

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинева совместно с пограничной полицией выявили случай незаконного вывоза незадекларированных денежных средств.

Женщина пыталась вывезти из Молдовы более 25 тысяч евро без декларации.
Женщина пыталась вывезти из Молдовы более 25 тысяч евро без декларации.

Инцидент произошел при вылете рейса Кишинев – Ереван. После выбора «зеленого коридора», предназначенного для пассажиров, которым нечего декларировать, 59-летнюю гражданку Молдовы направили на дополнительный таможенный контроль.

Во время проверки в сумочке женщины обнаружили 25 650 евро. Согласно действующему законодательству, эта сумма подлежала обязательному декларированию, однако пассажирка этого не сделала.

Денежные средства были изъяты и переданы в Отдел уголовных расследований Таможенной службы для установления всех обстоятельств произошедшего.

В Таможенной службе напомнили, что при ввозе или вывозе из Республики Молдова наличных денежных средств в размере 10 тысяч евро и более либо эквивалентной суммы в другой валюте их необходимо в обязательном порядке декларировать.

Источник
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