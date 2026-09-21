ЖДМ объявила тендер на проектирование ремонта 183 км железной дороги.

Железная дорога Молдовы объявила тендер на услуги по проектированию, необходимые для ремонта 183,3 километра железнодорожных путей на участке Вэлчинец — Окница — Бельцы — Унгены — Кишинёв — Кэйнарь.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 25 млн леев без НДС, передаёт deschide.md

Согласно опубликованному объявлению, проект предусматривает текущий ремонт 96 километров железнодорожных путей. Работы могут включать замену изношенных элементов пути, а также корректировку геометрии пути, ремонт земляного полотна или систем водоотведения там, где это необходимо.

Ещё 64 километра нуждаются в капитальном ремонте, а на 23 километрах предусмотрен ремонт с подъёмкой пути, который может включать корректировку его положения и уровня для восстановления технических эксплуатационных параметров.

До определения конкретного объёма работ компания, которая получит контракт, должна будет подробно обследовать состояние существующей инфраструктуры. Распределение 183,3 километра между тремя видами работ предстоит подтвердить по итогам обследований. Специалисты проверят состояние рельсов, шпал, креплений и балласта, устойчивость земляного полотна, системы дренажа и водоотведения, железнодорожные переезды, а также другие сооружения. Существующие мосты пройдут экспертизу для определения их технического состояния и несущей способности.

В техническом задании уточняется, что цель работ — восстановить первоначальные технические параметры железнодорожного пути, обеспечить безопасность движения и повысить скоростной режим.

Предложения для участия в закупке можно подавать до 23 октября. Процедура проводится без электронного аукциона, а критерием определения победителя является самая низкая цена.