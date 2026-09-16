В поездах «Железной дороги Молдовы» появится автоматический учет пассажиров
Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ/CFM) рассматривает возможность оснащения подвижного состава бортовыми системами интеллектуальной видеоаналитики.
Инновация поможет автоматизировать сбор данных и повысить защищенность пассажиров, передает rupor.md
По заявлению администрации предприятия, главная цель проекта — получить объективную картину работы пассажирских поездов. Собранные системой данные позволят:
Автоматически считать пассажиров и определять точную заполняемость вагонов в реальном времени.
Оптимизировать расписание поездов и грамотно распределять вагоны на маршрутах.
Повысить эффективность использования железнодорожных составов.
Помимо сугубо транспортных задач, «умные» камеры займутся мониторингом обстановки внутри вагонов. Система сможет самостоятельно распознавать нестандартные или потенциально опасные ситуации и мгновенно передавать сигнал тревоги ответственным службам.
Модернизация проходит в рамках масштабной программы ЖДМ по обновлению транспортных процессов и повышению качества услуг.