theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
16 Сентября 2026, 20:00
5 367
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В поездах «Железной дороги Молдовы» появится автоматический учет пассажиров

Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ/CFM) рассматривает возможность оснащения подвижного состава бортовыми системами интеллектуальной видеоаналитики.

В поездах «Железной дороги Молдовы» появится автоматический учет пассажиров
В поездах «Железной дороги Молдовы» появится автоматический учет пассажиров

Инновация поможет автоматизировать сбор данных и повысить защищенность пассажиров, передает rupor.md

По заявлению администрации предприятия, главная цель проекта — получить объективную картину работы пассажирских поездов. Собранные системой данные позволят:

  • Автоматически считать пассажиров и определять точную заполняемость вагонов в реальном времени.

  • Оптимизировать расписание поездов и грамотно распределять вагоны на маршрутах.

  • Повысить эффективность использования железнодорожных составов.

Помимо сугубо транспортных задач, «умные» камеры займутся мониторингом обстановки внутри вагонов. Система сможет самостоятельно распознавать нестандартные или потенциально опасные ситуации и мгновенно передавать сигнал тревоги ответственным службам.

Модернизация проходит в рамках масштабной программы ЖДМ по обновлению транспортных процессов и повышению качества услуг.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте