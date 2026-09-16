ГП "Железная дорога Молдовы" будет реорганизовано до конца 2026 года.

Комиссия по экономике, бюджету и финансам рассмотрела законопроект, предусматривающий реорганизацию, и предложит его парламенту для рассмотрения в первом чтении.

Проект закона о реорганизации ГП «Железная дорога Молдовы» был разработан Министерством инфраструктуры и регионального развития в соответствии с Повесткой реформ, предусмотренной Планом роста Республики Молдова на 2025-2027 годы. Авторы отмечают в пояснительной записке к документу, что «цель реорганизации - создание более эффективной с экономической и административной точек зрения структуры, которая будет способствовать развитию железнодорожной инфраструктуры Молдовы и повышению качества транспортных услуг», передает moldpres.md

Согласно документу, ГП «Железная дорога Молдовы» будет реорганизовано в акционерное общество "CFM-Infra". Реорганизация не предусматривает приватизацию и не предполагает передачу контроля над железнодорожной инфраструктурой частным лицам. АО "CFM-Infra" будет иметь полностью государственный капитал, а железнодорожная инфраструктура по-прежнему останется под контролем государства.

Процедура реорганизации будет включать несколько этапов, в том числе создание необходимых институциональных механизмов для ее реализации; инвентаризацию, разграничение и оценку имущества; принятие мер по защите кредиторов; обеспечение передачи прав и обязательств, включая трудовые отношения, и другие мероприятия.

В результате реорганизации операторам частного сектора будет обеспечен доступ к инфраструктуре на недискриминационных и прозрачных условиях. Таким образом, частный сектор сможет эксплуатировать собственные товарные поезда, оплачивая сбор за использование инфраструктуры.

Реорганизацию ЖДМ предусматривает Кодекс железнодорожного транспорта, принятый парламентом в 2022 году. Процесс реорганизации начался с создания акционерного общества «Железная дорога Молдовы "Пассажиры и грузы"». Таким образом, завершение реорганизации АО "CFM-Infra" позволит обеспечить раздельное функционирование железнодорожной инфраструктуры и транспортной деятельности, с правилами и механизмами финансирования, адаптированными к каждой из них.