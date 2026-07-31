Cпасатели предупредили о рисках в период сильной жары

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о рисках, связанных с высокой температурой воздуха и повышенной опасностью возникновения пожаров, на фоне предупреждений, объявленных синоптиками.

Cпасатели предупредили о рисках в период сильной жары.