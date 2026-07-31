31 Июля 2026, 21:49
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Cпасатели предупредили о рисках в период сильной жары.
Cпасатели предупредили о рисках в период сильной жары
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о рисках, связанных с высокой температурой воздуха и повышенной опасностью возникновения пожаров, на фоне предупреждений, объявленных синоптиками.
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает граждан проявлять максимальную ответственность и соблюдать следующие меры безопасности, передает noi.md
Для предотвращения пожаров:
- не использовать открытый огонь вблизи сельскохозяйственных угодий, лесов и участков с сухой растительностью;
- не сжигать растительные остатки, камыш и бытовые отходы;
- не бросать на природе окурки, спички и другие тлеющие или горящие предметы;
- не оставлять костры без присмотра и обязательно полностью их тушить.
Для защиты в период жары:
- употреблять достаточное количество жидкости и избегать алкогольных напитков, а также напитков с высоким содержанием кофеина;
- носить лёгкую одежду из натуральных тканей светлых тонов и защищать голову от солнца;
- использовать средства защиты от ультрафиолетового излучения и избегать интенсивных физических нагрузок в самые жаркие часы дня;
- уделять особое внимание детям, пожилым людям и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, а также не оставлять детей и домашних животных в автомобилях.
Для предотвращения несчастных случаев на воде:
- купаться только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели;
- не заходить в воду в перегретом, утомлённом состоянии или в тёмное время суток;
- постоянно следить за детьми, находящимися возле водоёмов, и не оставлять их без присмотра взрослых.
В случае возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций граждан призывают незамедлительно обращаться в Службу 112.