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noi.md logonoi
31 Июля 2026, 21:49
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Cпасатели предупредили о рисках в период сильной жары

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о рисках, связанных с высокой температурой воздуха и повышенной опасностью возникновения пожаров, на фоне предупреждений, объявленных синоптиками.

Cпасатели предупредили о рисках в период сильной жары.
Cпасатели предупредили о рисках в период сильной жары.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает граждан проявлять максимальную ответственность и соблюдать следующие меры безопасности, передает noi.md

Для предотвращения пожаров: 

  • не использовать открытый огонь вблизи сельскохозяйственных угодий, лесов и участков с сухой растительностью; 
  • не сжигать растительные остатки, камыш и бытовые отходы; 
  • не бросать на природе окурки, спички и другие тлеющие или горящие предметы; 
  • не оставлять костры без присмотра и обязательно полностью их тушить.

Для защиты в период жары: 

  • употреблять достаточное количество жидкости и избегать алкогольных напитков, а также напитков с высоким содержанием кофеина; 
  • носить лёгкую одежду из натуральных тканей светлых тонов и защищать голову от солнца; 
  • использовать средства защиты от ультрафиолетового излучения и избегать интенсивных физических нагрузок в самые жаркие часы дня; 
  • уделять особое внимание детям, пожилым людям и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, а также не оставлять детей и домашних животных в автомобилях.

Для предотвращения несчастных случаев на воде: 

  • купаться только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели; 
  • не заходить в воду в перегретом, утомлённом состоянии или в тёмное время суток; 
  • постоянно следить за детьми, находящимися возле водоёмов, и не оставлять их без присмотра взрослых. 

В случае возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций граждан призывают незамедлительно обращаться в Службу 112.

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Источник
noi.md logonoi
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