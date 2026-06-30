Жара повредила девять участков национальных дорог в Молдове.

Экстремальная жара привела к повреждению девяти участков национальных автомобильных дорог в Молдове.

Об этом сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог, передает tvn.md

По информации ведомства, в период действия желтого, оранжевого и красного уровней метеоопасности из-за жары, объявленных с 28 июня по 1 июля, на ряде участков дорог с цементобетонным покрытием были зафиксированы деформации.

Речь идет о поднятии бетонных плит. Это может представлять опасность для участников дорожного движения. После обнаружения повреждений дорожные службы оперативно обозначили опасные участки соответствующими дорожными знаками и приступили к их ремонту.

Восстановительные работы проводились на нескольких участках трассы М5 вблизи населенных пунктов Глинжены, Рошканы, Думбрэвица и Мэрэндены, а также на объездной дороге Бельц. Кроме того, ремонт был выполнен на трассе М3 в районе села Порумбрей.

В Государственной администрации автомобильных дорог отметили, что территориальные подразделения АО Drumuri продолжат постоянный мониторинг состояния дорожной инфраструктуры и при необходимости будут оперативно устранять возникающие повреждения, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.