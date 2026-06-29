Водителей предупредили о возможном повреждении дорожного покрытия из-за жары.

Национальная администрация автодорог предупреждает, что в связи с действием желтого, оранжевого и красного уровней метеоопасности из-за жары возможны повреждения дорожного покрытия, проявляющиеся в поднятии бетонных плит.

Такие явления могут повлиять на безопасность дорожного движения и создать опасные ситуации для водителей. Для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасного движения AND через территориальные подразделения АО «Drumuri» усилила патрулирование и мониторинг национальных дорог, уделяя особое внимание наиболее уязвимым участкам, передает deschide.md

Кроме того, аварийные бригады оперативно обозначают поврежденные участки соответствующими дорожными знаками и устраняют выявленные дефекты.

AND призывает водителей соблюдать повышенную осторожность, выбирать скорость с учетом дорожных условий и строго соблюдать временные дорожные знаки, установленные на опасных участках.

О возникновении деформации бетонных плит или других повреждений, вызванных высокой температурой, можно сообщить в Оперативную службу AND по телефонам: (+373) 78 337 744 и (+373) 60 477 117.