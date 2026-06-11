В Молдове владельцев участков у дорог обяжут переносить или сносить подъезды.

Это обязательство возникает у них в случае модернизации автомобильной дороги общего пользования после получения уведомления от администратора дороги, сообщает logos-press.md

По истечении указанного срока администратор будет вправе снести объекты, размещённые без разрешения либо с нарушением условий, установленных в нем. При этом расходы по сносу будет нести владелец участка.

Такое требование содержится в проекте, разработанном Министерством инфраструктуры и регионального развития.

Изменения связаны с участившимися погодными аномалиями и необходимостью защиты дорожной инфраструктуры от разрушения.

Предлагается также уточнить некоторые понятия, а также урегулировать вопросы, касающиеся придорожных участков, уточнить права и обязанности администраторов дорог и ввести механизм временных ограничений в случае объявления метеорологических предупреждений, др.

Кроме того, жители населённых пунктов, через которые проходят дороги общего пользования, будут обязаны содержать в надлежащем состоянии подъезды во дворы, зелёные насаждения и тротуары, расположенные напротив принадлежащих им жилых домов и земельных участков.

Контроль за исполнением этих обязанностей будет осуществляться органами местной власти. Они получат право издавать предписания об их соблюдении и, при необходимости, применять предусмотренные законом санкции.