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logos.press.md logologos
11 Июня 2026, 11:45
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В Молдове владельцев участков у дорог обяжут переносить или сносить подъезды

Собственники придорожных земельных участков будут обязаны в течение месяца при необходимости за свой счет осуществить снос или переустройство подъездного пути.

В Молдове владельцев участков у дорог обяжут переносить или сносить подъезды.
В Молдове владельцев участков у дорог обяжут переносить или сносить подъезды.

Это обязательство возникает у них в случае модернизации автомобильной дороги общего пользования после получения уведомления от администратора дороги, сообщает logos-press.md

По истечении указанного срока администратор  будет вправе снести объекты, размещённые без разрешения либо с нарушением условий, установленных в нем. При этом расходы по сносу будет нести владелец участка.

Такое требование содержится в проекте, разработанном Министерством инфраструктуры и регионального развития.

Изменения связаны с участившимися  погодными аномалиями и необходимостью защиты дорожной инфраструктуры от разрушения.

Предлагается также уточнить некоторые понятия,  а также  урегулировать вопросы, касающиеся придорожных участков, уточнить права и обязанности администраторов дорог и ввести механизм временных ограничений в случае объявления метеорологических предупреждений, др.

Кроме того, жители населённых пунктов, через которые проходят дороги общего пользования, будут обязаны содержать в надлежащем состоянии подъезды  во дворы, зелёные насаждения и тротуары, расположенные напротив принадлежащих им жилых домов и земельных участков.

Контроль за исполнением этих обязанностей будет осуществляться органами местной власти. Они получат право издавать предписания об их соблюдении и, при необходимости, применять предусмотренные законом санкции.

Источник
logos.press.md logologos
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