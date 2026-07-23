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logos.press.md logologos
23 Июля 2026, 18:07
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Зеленый орех вскоре появится в магазинах Молдовы и Румынии

С первых чисел августа в Молдове начнется сезон цивилизованных продаж молодого грецкого ореха в зеленой кожуре – через сети супермаркетов, в потребительской фасовке.

Зеленый орех вскоре появится в магазинах Молдовы и Румынии.
Зеленый орех вскоре появится в магазинах Молдовы и Румынии.

Цены на этот «нишевый», и без того – не дешевый продукт, как обещают его производители, не вырастут по сравнению с прошлым годом, передает logos-pres.md

В 2025 году свежий зеленый орех в рознице предлагался по цене 95-115 леев/кг — в зависимости от емкости фасовки и ее материала (3-5 кг, картонная коробка, бумажный или пластиковый перфорированный пакет, сетка), а также способа реализации (магазин, адресная доставка). 

Помимо более широкого присутствия на полках супермаркетов Республики Молдова местные ореховоды планируют начать экспорт ореха в зеленой кожуре в Румынию.

Источник
logos.press.md logologos
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