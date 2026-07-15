Гражданин Молдовы переплыл реку на границе Эстонии и России ради встречи с подругой.

Суд в Псковской области России оштрафовал гражданина Молдовы на 60 тысяч российских рублей (около 13,5 тыс. леев) за незаконный переход границы в обход пунктов пропуска. Об этом сообщает местная судебная пресс-служба.

До этого инцидента мужчина находился на территории Эстонии. Как он рассказал в суде, решился на нарушение в мае 2026 года, чтобы навестить знакомую в Московской области. Для этого он пешком дошел до российско-эстонской границы и переплыл разделяющую страны реку в обход пунктов пропуска, передает rupor.md

После того как он перебрался на другой берег, его задержали российские пограничники.