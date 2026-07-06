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logos.press.md logologos
6 Июля 2026, 21:33
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Молдова сдает позиции на европейском рынке ореха

Республика Молдова переживает период устойчивого сокращения экспорта грецкого ореха в Евросоюз.

Молдова сдает позиции на европейском рынке ореха.
Молдова сдает позиции на европейском рынке ореха.

За первое полугодие 2026 года доля молдавского ореха на европейском рынке сократилась до 2,2% -  при экспорте всего 1,7 тыс. т продукции. В 2025 году ореховый экспорт Молдовы достиг всего 3,69 тыс. т, что составило 2,5% от общего импорта этого продукта в ЕС.  Это самый низкий уровень за последнее десятилетие, передает logos-pres.md

Ранее, в период с 2015-2019 гг., Молдова занимала более 11-15,3% рынка грецкого ореха в ЕС (максимальная доля – в 2015), экспортируя примерно 9–10 тыс. тонн ядер грецкого ореха ежегодно. За весь рассматриваемый период, то есть, с 2015 года по сей день, Молдова поставила на европейский рынок 76,63 тыс. т ореха, что составляет в среднем рыночную долю 6,8%. 

Рыночная динамика свидетельствует о том, что Европейский союз диверсифицирует источники импорта грецкого ореха. Некоторые традиционные его поставщики (Чили, Украина, Молдова и др.) постепенно, или, в некоторых случаях – быстро, теряют конкурентные преимущества на европейском рынке. При этом Китай укрепляет свои позиции за счет больших объемов и конкурентоспособных цен, а США получают рыночную выгоду от новых торговых механизмов.

Источник
logos.press.md logologos
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