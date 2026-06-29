Здание Красной мельницы в Кишинёве могут преобразовать в многофункциональный центр.

Проект предусматривает обустройство помещений для проведения конференций, выставок и образовательных мероприятий.

Об этом было объявлено на мероприятии по завершению транснационального проекта NONA, реализуемого мэрией муниципия Кишинёв, передает ipn.md

Менеджер проекта Виктор Бузу заявил, что для обеспечения финансовой устойчивости здания на первом этаже предусмотрено помещение, предназначенное для оператора в сфере HoReCa. На втором этаже может быть обустроен муниципальный конференц-зал, третий этаж может принять пространство для коворкинга, а последний уровень будет предназначен для выставок, включая постоянную экспозицию, посвящённую истории Красной мельницы.

Инициаторы проекта выражают надежду, что после реставрации Красная мельница вновь станет знаковым пространством города, местом, где сообщество сможет собираться и иметь доступ к культурным мероприятиям. Исполняющая обязанности начальника Главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Евгения Любомейская отметила, что Красная мельница является памятником культурного наследия, который заслуживает того, чтобы быть использованным, и для управления этот проект имеет большое значение.

Проект включал расчистку растительности, проведение археологических исследований и технической экспертизы, разработку эскиза реабилитации и реставрации. Местные власти должны будут представить эскиз проекта Национальному совету по историческим памятникам.

Красная мельница является одной из первых паровых мельниц Кишинёва. Первоначально она была построена в 1850–1860-х годах, а в 1884 году перестроена из камня. Это историческое здание и охраняемый памятник, внесённый в Реестр памятников Республики Молдова.