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11 Июня 2026, 13:38
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Завершено строительство электроподстанции Вулканешты

Как сообщили в правительстве, это ключевой объект проекта линии электропередачи Вулканешты–Кишинев.

Завершено строительство электроподстанции Вулканешты.
Завершено строительство электроподстанции Вулканешты.

На завершающем этапе специалисты провели необходимые технические испытания, которые подтвердили готовность оборудования к подаче напряжения и вводу в эксплуатацию. В настоящее время выполняются последние технические настройки перед запуском объекта.

Параллельно продолжаются работы на подстанции в Кишиневе, где ведется монтаж оборудования и подготовка объекта к интеграции в национальную электроэнергетическую систему.

Линия электропередачи протяженностью около 157 километров соединит подстанцию Вулканешты 400 кВ с подстанцией Кишинев 330 кВ и позволит укрепить энергетическую безопасность страны.

Завершено строительство электроподстанции Вулканешты

Завершено строительство электроподстанции Вулканешты

Завершено строительство электроподстанции Вулканешты

Источник
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