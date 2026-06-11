11 Июня 2026, 13:38
3 841
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Завершено строительство электроподстанции Вулканешты
Как сообщили в правительстве, это ключевой объект проекта линии электропередачи Вулканешты–Кишинев.
На завершающем этапе специалисты провели необходимые технические испытания, которые подтвердили готовность оборудования к подаче напряжения и вводу в эксплуатацию. В настоящее время выполняются последние технические настройки перед запуском объекта.
Параллельно продолжаются работы на подстанции в Кишиневе, где ведется монтаж оборудования и подготовка объекта к интеграции в национальную электроэнергетическую систему.
Линия электропередачи протяженностью около 157 километров соединит подстанцию Вулканешты 400 кВ с подстанцией Кишинев 330 кВ и позволит укрепить энергетическую безопасность страны.